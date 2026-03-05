インドネシアで特殊詐欺に関与したとみられる日本人13人が拘束されました。ベトナムでも日本人4人が拘束され、東南アジアで詐欺拠点の摘発が相次いでいます。【映像】制服やパスポートなどの品々インドネシア当局は4日、首都ジャカルタ近郊のボゴール県で日本人13人を拘束したと発表しました。13人は警察官をかたる特殊詐欺に関与したとみられています。日本人が関わる詐欺拠点の摘発はインドネシアでは初めてだということ