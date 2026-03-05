外務省は、中東情勢を踏まえ、海外旅行登録システム「たびレジ」の登録や在留届の提出を促している。緊急事態が発生した場合には「たびレジ」や在留届を通じて安否確認を行うほか、日本の家族や職場の人などの追加登録がもできるようになっている。イラン周辺国を含む地域全体の邦人保護や海路、空路の状況把握、関係者への情報提供に万全を期するという観点から、現在、イラン周辺の中東諸国に渡航されている「たびレジ」登録者や