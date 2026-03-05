7人組グループ・BTSが、21日午後8時に韓国・ソウルの光化門広場で兵役復帰後初となる約3年9ヶ月ぶりの“完全体”カムバックイベント『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を行う。それに先立って、トレイラーとキーアートが5日、公開された。【動画】3年9ヶ月ぶりの完全体カムバックまであと少し！トレイラー公開同イベントはNetflixで生中継され、ニューアルバム『ARIRANG』のリリースを記念した特別なパフォーマンスとなる。R