4日、モスクワのクレムリンで握手するロシアのプーチン大統領（左）とハンガリーのシーヤールトー外務貿易相（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は4日、モスクワを訪問したハンガリーのシーヤールトー外務貿易相と会談した。ウクライナ側として戦闘に参加し、ロシアの捕虜となったハンガリー国籍の2人の解放を決めたと述べた。ハンガリーの要請に応じた。会談冒頭の発言を大統領府が公表した。ハンガリーの