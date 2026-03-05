毎日仕事や家事に追われて、自分を後回しにしていないだろうか。精神科医のジュディス・ジョセフさんは「『休む必要はない』と自分に言い聞かせて働き続けることこそが、心身を最も危険にさらす行為だ」という――。（第2回）※本稿は、ジュディス・ジョセフ『かくれうつ』（訳：鹿田昌美、飛鳥新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／BongkarnThanyakij※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／BongkarnThanyakij