東京・港区にある赤坂氷川神社には、かつて境内から古剣や須恵器などが出土したという言い伝えがある。ノンフィクションライターの本田不二雄さんは「古代この地に古墳が築かれ、長い歴史の空白ののち、赤坂の総鎮守を祀る場所としてふたたび選ばれたのだろう」という――。※本稿は本田不二雄『東京異界めぐり』（駒草出版）の一部を再編集したものです。写真＝本田不二雄東京・赤坂氷川神社の鬱蒼とした境内 - 写真＝本田不二雄