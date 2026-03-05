冬場の電気代を抑えるため、暖房を極力使わず厚着で過ごす高齢者は少なくありません。実際に月4000円台という光熱費は家計にとって魅力的に映るでしょう。 しかし、寒さを我慢する生活は健康リスクを高める可能性があります。本記事では、光熱費の節約効果と健康への影響を比較し、どのような選択が望ましいのかを考えます。 冬場の節約効果と電気代の実情 冬の電気代は暖房使用の有無によって大きく変わります。エ