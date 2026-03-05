花粉症の症状を軽くするために、今からできることは何か。大手外資系企業を中心に年間1000件以上の面談を行っている産業医の武神健之さんは「花粉症による不調を招くルートは2つある。まずはその構造を理解することが正しい対策につながる」という――。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_■花粉症は生産性を下げるこんにちは。産業医の武神です。春になると産業医面談中の雑談で増えるト