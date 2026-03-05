新築やリフォームのタイミングで「食洗機は絶対つけた方がいい」と勧められることは少なくありません。 しかし、本体価格や設置費用を考えると決して安い買い物ではなく、本当に必要なのか迷う方も多いでしょう。さらに、電気代や水道代がどれくらいかかるのか、結果的に家計の負担が増えないかも気になるところです。そこで今回は、食洗機のコストと節約効果について詳しく考えていきます。 食洗機の導入費用