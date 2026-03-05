「映画 冬のソナタ 日本特別版」(C)2025. KBS. All rights reserved ペ・ヨンジュンとチェ・ジウが織りなすドラマチックな初恋を描いた"四季シリーズ"の第2弾として制作された「冬のソナタ」(2002年)。シリーズ最大のヒットを記録し、日本に"第1次韓流ブーム"をもたらした。韓国以上に人気を博したとも言われる日本のファンのために、全20話、1400分に及ぶ壮大な物語を2時間の映画として再構築した「映画 冬のソナタ 日本特別