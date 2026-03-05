「ケンカ別れ」という言葉があるように、仲直りが上手くいかないと、ふたりの交際に決定的なダメージを与える場合があります。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「ケンカした彼氏とその日のうちに仲直りするための行動」をご紹介します。【１】少し時間をおいてから「仲良くしよ」とスキンシップを求める。「相手が落ち着いてから甘えるとうまくいく」（２０代女性）など、彼氏の怒りが収まってから