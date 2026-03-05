「啓蟄（けいちつ）」とは、二十四節気のひとつで、冬の厳しい寒さの中で静かに過ごしていた自然が、少しずつ動き始める頃です。土の中で冬ごもりしていた虫たちが姿を現す季節とされますが、実際には天気や空気の変化もはっきりと感じられる時期。寒暖差が大きくなり、花粉の飛散が本格化し、低気圧の通過によって荒れた天気になることもあります。2026年の啓蟄はいつなのか、自然や気象の変化、そして暮らしとの関わりなど解説し