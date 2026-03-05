２０２５年の新潟県内の外国人延べ宿泊者数（速報値）は８２万８８０人で、５２万８５３０人だった前年の確定値から５５・３％の大幅増となったことがわかった。過去最多の更新は２年連続。冬季のスキー客らの増加が実績を押し上げ、全国屈指の伸び率となった。観光庁が２月２７日に発表した宿泊旅行統計調査の結果に基づき県がまとめた。都道府県別では伸び率が鳥取県に次いで２位。延べ宿泊者数の多さは順位が二つ上がり、２