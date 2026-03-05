【北京共同】中国の全国人民代表大会（全人代）の政府活動報告は2026年の物価上昇率目標を前年と同水準の「2％前後」に設定した。デフレ圧力が強まっていることを受け、24年目標の「3％前後」を25年に引き下げていた。