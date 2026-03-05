【ニューヨーク共同】米IT業界団体は4日、ヘグセス国防長官がAI（人工知能）開発の米アンソロピックを米国の安全保障上の脅威となる「サプライチェーン（供給網）リスク」に指定したことに懸念を表明する書簡をヘグセス氏に送った。ロイター通信が4日、報じた。業界団体にはアップルやエヌビディア、アマゾン・コムなどが加入している。業界団体側は書簡で、通常は「外国の敵対勢力」に適用される緊急権限を民間企業に用いるべ