【北京＝照沼亮介】中国政府が２０２６年の国内総生産（ＧＤＰ）の成長率目標を「４・５％〜５・０％」に設定したことがわかった。習近平（シージンピン）政権は経済減速を容認し、前年の「５％前後」から小幅に引き下げた。引き下げは２３年以来、３年ぶり。成長のスピードより経済の質や効率を優先する姿勢を鮮明にした。