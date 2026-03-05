「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が、このほど取材に応じ、不妊治療専門クリニックの「にしたんＡＲＴクリニック」を、全国展開する計画を明かした。現在、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、博多の大都市圏１２カ所に開設しているが、最終的に全国８０カ所に展開し、全都道府県を網羅するという。今回の計画に、西村社長は「不妊に悩む人に全国ど