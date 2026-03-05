東京株式市場で日経平均株価は一時、2000円以上値上がりしました。節目の5万6000円台を回復して取引が続いています。一部報道で、イラン側がアメリカ側に戦闘終結の条件についての協議を申し出たと伝わったことで、きのうまでの警戒感が和らいだことが背景にあります。市場関係者によると、今週に入り、日経平均株価は4600円以上下落していることから、「値ごろ感」を意識した買いが入りやすくなっているとも分析しています。