軽ベースとは思えない完成度！2026年も「東京オートサロン2026」や「大阪オートメッセ」などのカスタムカーイベントが開催され、数多くの個性派マシンが登場しました。こうしたイベントでは、過去にも強烈なインパクトを残したモデルが数多く披露されています。そのなかで“小さなポルシェ”と呼ばれ、大きな注目を集めた一台がありました。【画像】超カッコイイ！ これが“軽”サイズの「ポルシェ!?」です！ 画像で見る（55枚