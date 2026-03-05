タレントの益若つばさ（40）が5日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカットしたことを報告した。「髪切った！初の切りっぱなしボブにしたよー！」とイメチェン報告。「おしゃれでドールっぽい、カッコよくて可愛いこの矛盾感が今の理想的！色も春に向けてさらにハイトーンにしました」とつづった。「カジュアルも可愛いも着れそうで楽しみですお揃いにしやすいように多めに撮っておいたので、ぜひオソロイしましょー」と