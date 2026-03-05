◇強化試合ドミニカ共和国4─4タイガース（2026年3月4日）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するドミニカ共和国は4日（日本時間5日）、タイガースと強化試合を行い、フアン・ソト外野手（27＝メッツ）が2試合連続本塁打を放った。試合は4─4で引き分けた。ソトは1点を追う3回2死二、三塁で外角直球を捉え、右中間を破る2点三塁打で試合をひっくり返した。さらに、5回にはスライダーを捉え、左中間ス