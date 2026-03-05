戦略巡航ミサイルを試射する北朝鮮の駆逐艦＝4日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは5日、5千トン級の駆逐艦「崔賢」が複数の艦対地戦略巡航ミサイルを海上で4日に試射したと報じた。就役前の駆逐艦の性能を確認する目的があり、金正恩朝鮮労働党総書記が視察した。北朝鮮は海軍の近代化と核武装化を目指している。今後、5千トン級かそれ以上の駆逐艦を毎年2隻建造する計画だ。この駆逐艦は西部・南浦市の造船