ニューヨーク・ポスト紙は4日（日本時間5日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で米国代表が決勝に進出した場合、メッツの新人右腕ノーラン・マクリーン投手（24）が先発する見通しだと報じた。本来であれば、パイレーツのエースでナ・リーグのサイ・ヤング賞投手、ポール・スキーンズが決勝のマウンドに立つのが自然とも考えられる。しかし、米国代表のマーク・デローサ監督は「無理な起用はしない」とし、メジャ