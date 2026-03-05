5日朝の東京株式市場で日経平均株価は取引開始直後から上昇を続け、上げ幅は一時2300円を超えました。5万6000円台まで回復しています。日経平均株価は、イランへの攻撃が始まった先月28日以降、4日までに5000円以上、値を下げるなど売り注文が殺到していました。5日は、一転して買い注文が多く入っています。三菱UFJ eスマート証券のマーケットアナリスト山田勉氏は、イラン情勢の不透明感は続いているとした上で「株価は、事態が