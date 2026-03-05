〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第109話が5日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、ラン（蓮佛美沙子）から、トキ（〓石あかり）がフィリピンの話を全て知っていると聞かされたヘブン（トミー・バストウ）。ランにも背中を押され、ヘブンはトキを日本に残しフィリピンに旅立つことを決意する。一方、トキもまた生まれる子供と家族た