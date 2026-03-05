極端な糖質制限はNG？まったく糖質を摂らないと体に危険な理由 糖新生のしくみ 糖質過多を防ぐために、いつもの食事から糖質をゼロにすることはおすすめできません。糖質量は１回の食事で20～40ｇ、間食で10ｇ、１日の合計は70～130ｇが目安です。これはゆるやかな糖質コントロールを目指す「ロカボ」が提唱する適正糖質量。 1日の糖質摂取量の上限１３０ｇは、２００６年に米国糖尿病学会が定めた糖質制限食