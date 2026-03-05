ザ・ビーチ・ボーイズのメンバーであり、ブライアン・ウィルソンがスタジオ・ワークに専念するためにツアー活動から退いた1965年にグループに加入したブルース・ジョンストンが、約60年にわたる活動と、およそ6000回ものコンサート出演を経て、ツアーバンドから離れることになった。これにより、マイク・ラヴが、ツアーバンドに残る唯一の黄金期メンバーとなる。「私の長い音楽キャリアの『第3章』が始まる時が来たんだ！」ジョン