読み方にいまだ決着がつかない金印の正体とは？ 明らかになった後漢時代の印綬 ──漢委奴国王印 「金印」（国宝）に刻まれた「漢委奴国王」印を、たいていの人は「かんのわのなのこくおう」と読む。漢帝国の支配下にある委（倭）の奴国王の印という意味である。しかし、この３行に分けて篆書で刻まれた印文は、そんなに簡単ではない。委奴国の３文字は「わのいとこく」と読めるという学者があれば、「委奴国」は「倭国」と同