テヘラン・タイムズによると、アラビア海で米海軍のアーレイ・バーク級駆逐艦の甲板上で火災が確認された。イランの対艦弾道ミサイル攻撃の後に火災が発生したもようだが、詳細は不明。米国防総省から公式の発表はない。また、ＵＳＳエイブラハム・リンカーンを中心とする空母打撃群でも被害が発生し、インドに寄港したとのうわさ話もあるが、戦時中だけに出所不明の風説が多い。 MINKABU PRESS