AKB48の元メンバーでタレントの板野友美（34）が、4日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）「“持ち家派”VS“賃貸派”結局どっちが得！？春の物件SP開幕！」にゲストとして出演。板野は“賃貸派”として出演し、自宅へのこだわりや賃貸を選ぶ理由を語った。【動画】「まだ見せたことない私の部屋」こだわりが詰まった板野友美の自宅“未公開部屋”家賃200万円超の物件に住んでいることを明かした