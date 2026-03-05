中国の国会にあたる全人代＝全国人民代表大会がきょう開幕するのを前に報道官が会見し、高市総理の台湾に関する発言を改めて強く非難しました。【映像】全人代報道官・婁勤倹氏「中国は断固反対する」全人代報道官・婁勤倹氏「台湾問題は中国の内政で、中国の核心利益の中の核心である。日本の指導者が台湾について間違った発言をしたことに中国は断固反対する」全人代に先立つ会見で報道官は高市総理の発言を改めて非難し、「