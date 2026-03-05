5日の東京株式市場・日経平均株価は取引開始直後から大幅に値上がりし、上げ幅は一時2000円を超え、5万6000円台で取引が続いている。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃による中東情勢の悪化を受けて、日経平均株価は今週月曜日から水曜日の3日間で4600円以上下落していた。