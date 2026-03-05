コカイン依存症からの回復には専門的な治療とサポートが必要です。依存症は意志の力だけで克服することが困難な疾患であり、医療機関や専門施設での治療が推奨されます。身体からの薬物排出、離脱症状の管理、心理療法、再発防止のスキル習得など、多岐にわたる治療アプローチについて詳しく見ていきましょう。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領域分類 精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。