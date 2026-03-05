プレミアリーグ第29節が4日に行われ、アストン・ヴィラとチェルシーが対戦した。前節終了時点で勝ち点「51」で4位につけるアストン・ヴィラと、勝ち点「45」で6位につけるチェルシーの来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権を争う直接対決。アストン・ヴィラとしては次節に控える勝ち点で並ぶ3位マンチェスター・ユナイテッドとの対戦に向けて弾みをつけたいところ。対する、チェルシーは今節、5位リヴァプールがウルヴァー