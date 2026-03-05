プレミアリーグ第29節が4日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドは敵地でニューカッスルと対戦した。マンチェスター・ユナイテッドは前節終了時点で14勝9分5敗を記録し、勝ち点「51」を獲得。マイケル・キャリック暫定監督の就任後、プレミアリーグでは4連勝を含む7戦負けなしと絶好調で、気がつけば順位も3位まで上昇した。今節は、10勝6分12敗の勝ち点「36」で13位にとどまるニューカッスルの本拠地『セント・ジェームズ