芸能界屈指のサッカー通で、J１からJ３まで幅広く試合を観戦。Jリーグウォッチャーとしておなじみの平畠啓史氏が、J１百年構想リーグの月間ベストイレブンをセレクト！２月の栄えある11人はどんな顔ぶれになったか。――◆――◆――いつもこの場をお借りして、ベストイレブンを発表させてもらっておりますが、今年も引き続き、勝手にベストイレブン＆ MVPをセレクトしていきますので、気楽かつ温かい目で楽しんでいただければ