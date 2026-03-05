5日8時48分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比1280ポイント高の3万4090ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2918.36ポイントに対しては1171.64ポイント高。 株探ニュース