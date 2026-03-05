2026年3月2日、テレビアニメ「MAO（マオ）」が連続2クールで4月4日より放送されることが明らかになり、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。併せてキービジュアル、PV第1弾、エンディングテーマの担当アーティスト、追加キャスト、原作者・高橋留美子氏による描き下ろし色紙も解禁された。19年より『週刊少年サンデー』で連載中の同作は、大正時代を背景に、陰陽師の青年・摩緒（まお）と、現代から迷い込んだ少女・黄葉菜花