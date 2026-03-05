元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が4日、自身のインスタグラムを更新。「本当に姉のような存在」というタレントとのツーショットを公開した。「久々に北斗さんに会えた」と元女子プロレスラーでタレントの北斗晶とのツーショットをアップ。「ずっと会いたくてなかなか会えなくて。大好きなのはもちろん、私の良き理解者でいてくれます」とつづった。「現役の時からずっとお世話になり、本当に姉のような