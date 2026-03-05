◆ 対外試合5試合連続無失点ロッテ・澤田圭佑は4日、楽天とのオープン戦に登板した。澤田は1−0の5回にマウンドに上がると、先頭のマッカスカーに1ボール2ストライクから投じた4球目の126キロフォークをライト前に弾き返される。続く小深田大翔に送られたが、代打・小郷裕哉を左飛、代打・鈴木大地を1ボール2ストライクからインコース144キロストレートで見逃し三振に仕留め、スコアボードに0を入れ、ベンチに戻った。澤田は