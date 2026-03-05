主婦と生活社は、『私の心はおじさんである (コミック) 4』(漫画：うつぎ、原作：嶋野夕陽、キャラクター原案：NAJI 柳田)を、2026年3月6日、PASH!コミックスより発売する。■『私の心はおじさんである (コミック) 4』漫画：うつぎ原作：嶋野 夕陽キャラクター原案：NAJI 柳田発売日：2026年3月6日定価：700円＋税＜あらすじ＞破格の魔力を持つ美少女ダークエルフとして過ごす、元・おじさんのハルカ。武闘祭が開かれるシュベート