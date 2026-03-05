主婦の友社は、たくましくも笑えるアラフィフ独身女性たちのリアルな生態を描いたコミックエッセイ『ビバ！独身ズ』(著：Nobby)を、2026年3月21日(土)に発売する。WEBメディア「OTONA SALONE」で大反響を呼んだ連載『なぜ彼女は独身なのか？』に大幅な加筆修正を加え、待望の書籍化。本作の発売を記念して、2026年3月27日(金)には著者・Nobby氏を迎えた出版記念イベントが開催される。■現在、 50歳時の未婚率は男性3割、女性2割「