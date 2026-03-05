主婦と生活社は、三人娘が異世界を行く冒険ファンタジー『DRAKEN・CODE訳ありの竜と呪われた姫２』(漫画：大北真潤、原作：新谷かおる)を2026年3月6日(金)にPASH!コミックスより発売する。■『DRAKEN・CODE訳ありの竜と呪われた姫(コミック) ２』漫画：大北真潤原作：新谷かおる発売日：2026年3月6日定価：750円＋税＜あらすじ＞20歳を超えた女性だけが急速に老化するという竜の呪いを解くため、北を目指すシーマ。道中で出会