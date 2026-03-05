食料品の値上げが続く今、家計の負担を実感している人も多いのではないだろうか。そんな過酷な時代にこそ、「支出を減らす力」を持つ株主優待は我々の心強い味方である。実は３月は、１年で最も多い約900銘柄が権利確定を迎える“優待のボーナス月”。普段利用する店で使える優待や食べ物がもらえる優待なら、食費の節約からちょっとした贅沢まで、お得に楽しめるチャンスなのだ。今回は、絶対に押さえておきたい３月に狙える「食