これは筆者の知人Aさんの体験談です。Aさんの息子は、おしゃべり上手。毎日のように愛らしく両親の口真似などをして周囲を和ませる存在でした。ある日のこと、いつものように電話でおしゃべり遊びをしていたところ、明らかにおかしいセリフを話し出しました。これがきっかけで、家族にとって衝撃的な事実が明らかになったのです……！ 息子は電話するパパの真似が大好き