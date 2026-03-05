ヒュルツェラー監督がアーセナルの戦い方に苦言イングランド・プレミアリーグのブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、現地時間3月4日に行われたリーグ第29節のアーセナル戦（0-1）後、相手チームの戦い方を猛烈に批判した。英衛星放送局「スカイ・スポーツ」が報じている。試合は前半9分にブカヨ・サカが決めたゴールが決勝点となり、首位のアーセナルが勝利した。しかし、ヒュルツェラー監督は試合を通じて繰