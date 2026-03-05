モデルでタレントの鈴木奈々（37）が、4日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。今回のテーマは「“持ち家派”VS“賃貸派”結局どっちが得！？春の物件SP開幕！」。鈴木は“持ち家派”として出演し、自身の住宅事情や持ち家のメリットについて語った。【写真】「めっちゃきれい」鈴木奈々の3億円豪邸のクローゼット番組内で、東京に3億円の自宅を購入したことを明かした鈴木。スタジオでは