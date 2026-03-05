9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が出演する宅配ピザ『PIZZA-LA』の新TVCM「春のプレミアムクォーター」篇が、7日から放映される。冬に続く起用となり、今春の新商品『春のプレミアムクォーター』の魅力をエレガントに表現する。【写真】ほっぺがぷくっと…おいしそうにピザを頬張る宮舘涼太CMでは、宮舘が優雅に箱を開けた瞬間から“春のPremium Time”がスタート。ジューシーに焼き上げられた肉や、大ぶりのマッシュルーム