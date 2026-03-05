白くてフワフワな赤ちゃん犬のあくんは、毎日おならが出るのだそう。その出どころが自分のお尻だと気付いたのあくん。まさかの反応があまりにも可愛らしいと評判になりました。「楽しい笑顔になる思い出たくさんですね」「のあ君また聞かせて～」などと大きな反響を呼び、23万回以上再生されています。 【動画：白くてフワフワの赤ちゃん犬が『おなら』を覚えた結果→出した瞬間に…『まさかの反応』】 のあくんが最近気づ