米スポーツ専門局ＥＳＰＮは４日（日本時間５日）、ＷＢＣ優勝国を予想する賭けの最新オッズで、本命が米国、２位が日本だったと報じた。米大手ブックメーカーのドラフトキングによるもの。優勝オッズは１位が米国で１・９１倍、２位が日本で４・５倍。３位がドモニカ共和国で５・０倍で続いた。１次ラウンドの１位突破オッズも掲載され、Ａ組はプエルトリコで１・８倍、Ｂ組は米国で１・１３倍、Ｃ組は日本で１・１７倍、Ｄ